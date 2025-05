Virgínia quis pisar no chão da Sapucaí assim que foi anunciada como rainha da Grande Rio

Virgínia quis pisar no chão da Sapucaí assim que foi anunciada como rainha da Grande RioVirgínia quis pisar no chão da Sapucaí assim que foi anunciada como rainha da Grande RioAssim que recebeu a confirmação de que seria a nova rainha de bateria da Grande Rio, Virgínia Fonseca tomou uma decisão simbólica: foi até a Marquês de Sapucaí para pisar no chão onde pretende fazer história no próximo carnaval.



Na última quinta-feira, a influenciadora foi anunciada como a substituta de Paolla Oliveira e, sem perder tempo, marcou presença na avenida mais emblemática do samba. Usando um top tomara que caia com o logo da escola, ela caminhou pela passarela do samba, arriscou toques no tamborim e mostrou que está pronta para encarar o desafio.

A ida à Sapucaí não foi só para fotos — foi um gesto claro de respeito e entrega. Virgínia deixou claro que quer conquistar o coração da comunidade e se tornar um nome marcante no carnaval carioca. E pelo entusiasmo, parece que ela não está para brincadeira.