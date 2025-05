Band pode mudar programação e perder milhões em parceria de horário nobre

Uma bomba pode estar prestes a explodir nos bastidores da Band. Segundo o jornalista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, o presidente da emissora, Johnny Saad, estaria repensando a permanência do programa da Igreja Internacional da Graça de Deus, comandada por R. R. Soares, na grade do horário nobre.

O motivo? Audiência baixa. Embora o programa religioso renda uma verdadeira fortuna — especula-se algo em torno de R$ 10 milhões por mês — a ocupação desse espaço nobre estaria atrapalhando o desempenho geral da emissora, especialmente na briga com as concorrentes diretas no Ibope.

O problema é que, apesar da vontade de mudar, Johnny estaria encontrando resistência interna e externa, justamente por conta do valor astronômico que a igreja paga para manter o programa no ar. A situação cria um impasse: manter a grana entrando ou apostar em uma programação com mais potencial de audiência?

Por enquanto, tudo segue como está — mas nos corredores da Band, já se fala que o futuro do horário nobre está por um fio. E que esse fio pode custar (ou render) milhões.