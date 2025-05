Leo Dias fora do Fofocalizando: saiba o motivo

O jornalista Leo Dias está fora das últimas edições do Fofocalizando, no SBT, e também sumiu do Jornal dos Famosos, programa exibido em seu canal no YouTube, o Leo Dias TV. Além disso, ele também anda distante das redes sociais, o que fez muita gente começar a questionar: cadê o Leo?

A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa do jornalista, que enviou o seguinte comunicado:

“O jornalista Leo Dias está temporariamente afastado da apresentação do Fofocalizando e do Jornal dos Famosos por motivos pessoais. Ele tem cumprido agendas profissionais e aproveitou o período para atender compromissos particulares e tirar alguns dias de folga. Em breve, Leo retorna às suas atividades normalmente. Agradecemos o carinho e a compreensão do público.”

Já o SBT deu outra versão. Por meio da assessoria de imprensa, a emissora afirmou que Leo não está afastado, mas sim viajando a trabalho:

“O jornalista Leo Dias está em viagem gravando uma série de entrevistas.”

No fim das contas, as versões não batem — uma fala em folga, a outra em gravação. Mas, enquanto o retorno dele não acontece, o público segue curioso. Afinal, quando Leo Dias volta ao ar? E o que realmente está acontecendo por trás desse sumiço?