Rafa Kalimann e Nattan anunciam primeira gravidez

A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann, de 32 anos, anunciou nesta terça-feira (3) que está grávida de seu primeiro filho com o cantor cearense Nattan, de 26 anos. O casal, que assumiu publicamente o relacionamento em dezembro de 2024, compartilhou a notícia por meio de um vídeo emocionante publicado nas redes sociais.

No vídeo, Rafa lê uma carta para Nattan, revelando a gravidez de forma íntima e tocante. A publicação foi acompanhada da legenda: “Tem mais um coraçãozinho batendo aqui . Nosso maior sonho está se formando. E pra contar, dei a ideia de fazermos uma carta um para o outro”.

Em determinado momento da carta, Rafa expressa: “Para começar, sua alegria continua sendo combustível em casa. Seu jeito improvisado, implicante, colorido, que não faz sentir a rotina, faz doer as bochechas e nos une. Essa continua sendo sua característica mais apaixonante. Sua voz é meu motivo de orgulho, necessário enfatizar isso. Ela ecoa dentro de mim desde o nosso primeiro segundo”.

O casal, que se conheceu nos bastidores do programa “Dança dos Famosos” em 2023, já havia compartilhado momentos românticos nas redes sociais, incluindo uma viagem a Portugal em janeiro de 2025.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o tempo de gestação ou o sexo do bebê. No entanto, em uma entrevista recente, Nattan mencionou que, caso seja uma menina, o casal pretende homenagear a avó do cantor, falecida na última semana, nomeando a filha de Zuza.

A notícia foi recebida com entusiasmo pelos fãs, que inundaram as redes sociais do casal com mensagens de carinho e felicitações.