Léo Dias esclarece e manda recado ao pai: "Pai, eu não fui preso"

Durante a transmissão ao vivo do Jornal dos Famosos no YouTube, Léo Dias interrompeu o programa para esclarecer uma confusão que viralizou nas redes sociais e deixou até seu pai, aqui no Brasil, preocupado. Tudo começou após a condenação do humorista Leo Lins, que foi sentenciado a mais de oito anos de prisão por fazer piadas de cunho racista na internet.

A confusão começou quando um vereador da Bahia, ao comentar o caso, trocou os nomes e se referiu ao condenado como “Léo Dias”. A gafe se espalhou rapidamente e gerou boatos nas redes sociais — ao ponto de o pai do apresentador achar que ele realmente tinha sido preso.

Sem perder o bom humor, Léo resolveu esclarecer tudo ao vivo e mandou um recado direto: “Pai, eu não fui preso”.

A internet, claro, fez a festa com a confusão. Mas o jornalista, acostumado a lidar com o caos do mundo dos famosos, tratou logo de desmentir os boatos e ainda tirou sarro da situação, como só ele sabe fazer.