Tatá Werneck ironiza "volume" de Rafa Vitti: "Garrafa PET na cueca"

Rafa Vitti foi flagrado curtindo uma sessão de surf na Barra da Tijuca, no Rio, mas o que mais chamou atenção não foi a manobra na prancha — e sim um “detalhe” na sunga. O volume nas partes íntimas do ator deixou a galera de olho… e até a esposa dele, Tatá Werneck, entrou na zoeira.

Sempre afiada, Tatá comentou a foto que circulava nas redes com a elegância que só ela tem:

“É tão absurdo o lixo nas praias do Rio que o Rafa teve que guardar uma garrafa PET na cueca.”

Tatá Werneck e Rafa Vitti (foto: Reprodução internet)

O comentário viralizou na mesma hora e, claro, só jogou mais holofote ainda no “dote” do rapaz. Tatá, como sempre, fez piada com a situação e transformou o flagra em meme — porque se tem alguém que sabe rir de si mesma (e do marido também), é ela.

O casal, conhecido por esse humor ácido e leve, virou assunto nas redes mais uma vez. E o volume? Bom, esse segue dando o que falar…