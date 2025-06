Gracyanne Barbosa dá bolo feio e compromete evento de Thaynara OG

O São João da Thay já virou tradição no calendário dos famosos — é aquela festa que reúne influenciadores, muita cultura nordestina e, claro, vários stories para alimentar as redes. Só que nem todo mundo leva o convite a sério, mesmo quando está com tudo pago pela própria Thaynara OG.

Segundo o colunista Gabriel Perline, quem furou feio foi Gracyanne Barbosa. A ex-mulher de Belo simplesmente não apareceu, mesmo com passagens e hospedagem garantidas pela anfitriã.

Gracyanne teria alegado um compromisso de última hora e disse que tentou remarcar o voo no guichê de um aeroporto no Rio, mas não conseguiu. A desculpa não colou muito bem, já que ela era um dos nomes mais esperados do evento. Pelo visto, consideração não estava na mala — nem ela.