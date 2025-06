"Alô, Você!" é sucesso no SBT e marca retorno triunfal de Luiz Bacci às manhãs da TV

Se alguém ainda duvidava da força de Luiz Bacci, Alô, Você! chegou para acabar com qualquer incerteza. O novo programa do SBT estreou há apenas duas semanas, mas já vem surpreendendo — e agradando — tanto o público quanto os números de audiência. A atração vai ao ar de segunda a sexta, das 11h às 13h, e tem se consolidado como um novo respiro na grade da emissora, misturando jornalismo com entretenimento de forma ágil, leve e cativante.

O programa também marca o retorno do “menino de ouro” ao canal que o revelou. Depois de anos na Record, Bacci volta para casa com a confiança e o carisma que o consagraram, mas agora mais maduro, com uma apresentação firme, segura e, ao mesmo tempo, próxima do público. O figurino sério — sempre de terno e gravata — não engana: ele entrega informação com responsabilidade, mas sem perder o toque humano que o telespectador tanto valoriza.

Outro destaque absoluto é a presença do afiadíssimo Felipe Campos. O colunista de celebridades entra ao vivo com fofocas quentes, muita opinião e uma química visível com Bacci, que segura bem as rédeas da bancada mesmo diante das bombas do mundo dos famosos. A troca entre os dois é um show à parte — é aquele tipo de parceria que segura a audiência e deixa o público pedindo mais.

Com uma fórmula que equilibra leveza e credibilidade, Alô, Você! já incomoda a concorrência e prova que, sim, ainda dá pra reinventar as manhãs da TV aberta. Luiz Bacci, com seu talento e disciplina, está colocando o SBT novamente no radar do público no horário em que muita gente achava que não dava mais.

Agora, basta a emissora continuar acreditando e apostando para fidelizar o programa na grade sem o tradicional jogo de horários costumeiro do SB