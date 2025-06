Pastor do Tarô, Mestre José, lança pré-candidatura a deputado por São Paulo em 2026

Mestre José, que ficou conhecido como o “pastor do Tarô” por sua mistura inusitada de astrologia, previsões e fé, confirmou que vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo em 2026. A decisão foi anunciada após, segundo ele, “um pedido do povo”.

Famoso nas redes sociais, onde soma mais de 1,5 milhão de seguidores e já ultrapassou 1 bilhão de visualizações, Mestre José ganhou projeção nacional após aparecer ao lado do pregador mirim Miguel Oliveira e se aproximar de figuras influentes do meio evangélico.

Recentemente, ele surpreendeu ao subir no palco dos Gideões Missionários da Última Hora, um dos maiores eventos pentecostais do país, ao lado do deputado federal e pastor Marco Feliciano. O gesto foi visto como um sinal claro de que o pastor do Tarô não está brincando em serviço.

Apesar de ter sido apontado como guru espiritual do presidente Lula durante a campanha de 2022, Mestre José não será candidato pelo Partido dos Trabalhadores. A legenda que vai abrigar sua candidatura ainda não foi divulgada oficialmente.

Com fé, holofotes e agora ambição política, ele entra de vez no jogo. E ao que tudo indica, quer muito mais do que previsões: quer poder.