Próxima edição de A Fazenda já tem possível nome ligado a Gretchen no reality

A produção da próxima edição de A Fazenda já começou a correr atrás dos nomes que podem compor o elenco do reality rural, previsto para estrear em setembro. E, como sempre, os burburinhos já começaram. Um dos nomes mais comentados nos bastidores até agora é o de Samuel Santana, mais conhecido como Gato Preto — ou simplesmente como o marido de Bia Miranda, neta de Gretchen.

Sim, parece que mais uma cota da família Miranda pode estar prestes a invadir Itapecerica da Serra. E se depender da fama, polêmica não vai faltar.

Gato Preto e Bia Miranda (foto: Reprodução internet)

A equipe do programa já começou a procurar os assessores de imprensa que costumam indicar nomes para o elenco, e Samuel Santana teria sido um dos que mais “bateu com força”, como se diz nos bastidores. O histórico ajuda: desde que se envolveu com Bia Miranda, ele vive aparecendo na mídia, seja por brigas públicas, idas e vindas no relacionamento, ou até por traições expostas em redes sociais.

Se ele realmente entrar no confinamento, pode apostar que o barraco vem. Afinal, ninguém carrega o selo Miranda impunemente.