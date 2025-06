Davi Brito decepciona mais uma vez e abandona faculdade de direito

Davi Brito abandonou a faculdade de direito que havia começado no início de 2025. O campeão do BBB 24 simplesmente parou de frequentar as aulas, e seus seguidores — mais uma vez — se decepcionaram.

Durante o reality, Davi conquistou o público com o discurso de que queria ser médico. Ganhou jaleco, estetoscópio, até apelido de “Dr. Davi Brito” e uma bolsa de estudos oferecida ao vivo por Vanessa Camargo. Mas, assim que saiu da casa, nunca chegou a iniciar o curso de medicina.

A cobrança veio forte, e ele acabou trocando o sonho de ser médico pela faculdade de direito. Só que agora, nem isso foi pra frente. Sem dar explicações, Davi simplesmente desistiu da graduação.

Ou seja, o ex-futuro médico, que virou ex-futuro advogado, agora é só Davi mesmo — e sem nenhuma ideia clara do que quer fazer da vida.