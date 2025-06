Virou moda ou já era assim? Apresentador desempregado tenta dar rasteira em colega

Desde que foi demitido de seu último emprego — aquele em que passava mais tempo dançando do que apresentando — o tal apresentador anda tentando se recolocar no mercado. Só que atuar ele não quer mais. A nova jogada foi procurar justamente a emissora concorrente da sua antiga casa e se oferecer para comandar um programa que está prestes a voltar ao ar.

Acontece que esse programa foi um verdadeiro fenômeno nas tardes da emissora nos anos 90, e a própria presidente do canal já confirmou publicamente que deseja trazer o formato de volta. Segundo ruídos vindos dos bastidores, o nome escolhido para essa retomada foi de um apresentador recém-contratado por outra emissora, mas que teria se saído tão bem nos testes que já estaria de saída, com pouco mais de um mês no ar, para assumir o novo projeto.

Só que o que ninguém esperava é que o colega desempregado se antecipasse e fosse até a tal emissora se oferecer para o posto — que, vale dizer, já tem dono praticamente garantido.

O jogo é pesado, meu povo. E parece que, na televisão, nem colega de profissão escapa da rasteira.