Cátia Fonseca se demite da Band e declara: "O casamento acabou"

Na tarde de 11 de junho de 2025, Cátia Fonseca comunicou oficialmente sua saída da Band, após cerca de sete anos à frente do Melhor da Tarde. Em um vídeo bem produzido, a apresentadora relembrou os principais momentos de sua trajetória no programa desde a estreia, mas deixou claro: “o casamento acabou”. Segundo ela, a relação se desgastou e a falta de investimento na atração foi crucial para sua decisão.

Na quarta-feira, Cátia entregou seu pedido de demissão, e confirmado o desligamento, ela não estará mais à frente da edição de quinta-feira do Melhor da Tarde.

Horas depois, em uma live com seus seguidores, ela reforçou os motivos da saída:

“A relação se desgastou e a falta de investimento na atração também foi um dos motivos.”

Bastidores e rumores

Desde a demissão do marido e diretor-geral do programa, Rodrigo Riccó — em dezembro de 2024 — o clima nos bastidores já indicava tensão. O desligamento dele desagradou Cátia, e fontes relatam que o ambiente interno havia ficado “aberto a reformulações” da atração .

Afirma-se que a emissora planejava mudanças drásticas, deixando o vespertino “sangrar” para, depois, substituí-lo por outra atração — com Pamela Lucciola sendo cogitada para substituí-la . Apesar destas especulações, nada foi confirmado oficialmente.

Comunicado oficial da Band

A Band ainda não divulgou um posicionamento sobre a demissão da Cátia (ainda nem foi pedido, mas poderia sair hoje). Ainda assim, a emissora já havia se manifestado antes sobre a saída de Riccó. Em dezembro de 2024, o canal declarou:

“Em comum acordo, Band e Rodrigo Riccó encerram o contrato. A emissora agradece a dedicação do diretor por sua atuação nos últimos [67] anos e deseja sucesso… Catia Fonseca segue no comando do Melhor da Tarde, que contará com muitas novidades na programação de 2025.”

O que vem pela frente?

Com a saída de Cátia, a Band ainda não confirmou se Melhor da Tarde será reformulado, substituído ou extinto. Tudo apontava que o formato estava por um fio desde a troca de direção no início do ano. O futuro da atração deve ser anunciado nas próximas semanas.

Cátia, por sua vez, afirmou que seguirá focada em projetos pessoais e falou em tom otimista sobre os próximos passos.

Resumo final:

•Cátia Fonseca pediu desligamento da Band em 11 de junho de 2025, alegando desgaste e falta de investimento no programa.

•Saiu oficialmente na edição do dia seguinte, quinta-feira.

•A demissão do marido e diretor, Rodrigo Riccó, em dezembro de 2024 foi ponto de ruptura na relação com a emissora.

•A Band confirmou que a saída dele foi amigável e que Cátia permaneceria, com promessas de novidades para 2025 .