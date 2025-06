Saída de Cátia Fonseca gera correria na Band e ex-apresentadora global pode assumir o lugar

A saída repentina de Cátia Fonseca da Band pegou até os colegas de emissora de surpresa. Com uma trajetória sólida no canal, ela deixa para trás o comando do programa que ajudou a consolidar nos fins de tarde. E como a televisão não perde tempo, os bastidores já estão fervendo com nomes cotados para assumir o posto deixado por ela.

Hoje mesmo, um nome de peso fez barulho dentro da emissora: Astrid Fontenelle. Fora da TV desde que deixou o comando do Saia Justa, no GNT, Astrid teria passado pela Band nesta quarta-feira, levantando suspeitas de um possível retorno ao ar, agora em TV aberta. A movimentação chamou atenção e, segundo fontes, deixou muita gente animada nos bastidores.

Mas ela não é a única cotada. A Band já tem uma lista de possibilidades — e olha que não são nomes quaisquer:



•Ticiana Villas Boas

•Chris Flores

•Claudete Troiano

•Ana Furtado

•Sonia Abrão

•Regina Volpato

•Nadja Haddad

•Ticiane Pinheiro

•Anne Lottermann

Cada uma com seu estilo, bagagem e perfil de público. A escolha vai depender muito do que a Band quer fazer daqui pra frente: manter o mesmo tom leve e feminino ou arriscar algo diferente?

Enquanto isso, quem está segurando as pontas é Pâmela Lucciola, que dividia o Melhor da Noite com Zeca Camargo. Por ora, ela fica no comando da atração que era de Kátia. Se vai ser apenas uma solução provisória ou se ela emplaca de vez, ainda é cedo pra dizer. Mas no ritmo em que as coisas andam na TV, qualquer passo em falso ou acerto pode selar o futuro da grade.

A pergunta que fica é: será que vem aí uma virada ou só uma maquiagem pra manter tudo como está?