Exposição "Cazuza Exagerado" reúne famosos no Rio e emociona o público

A mostra é um mergulho profundo no universo de Cazuza, com fotos, objetos pessoais, manuscritos, vídeos raros e até um holograma que recria o artista no palco do icônico Canecão. É emoção do início ao fim — e não teve quem saísse de lá com o olho seco.

Lucinha Araújo, mãe do cantor e uma das idealizadoras da exposição, esteve presente durante toda a noite, recebendo os convidados com o mesmo carinho com que sempre defendeu o legado do filho.

Entre os famosos que passaram por lá estavam Gilberto Gil, Glória Perez, Frejat, Sandra de Sá, Narcisa Tamborindeguy, George Israel, Bebel Gilberto, Karol Nakamura, Diogo Almeida, Joana, Wenny Isa, Flora Gil, Marcela McGowan, entre outros nomes da música e da TV.

A exposição deve seguir em cartaz pelos próximos meses, e é um prato cheio para quem quer matar a saudade do poeta exagerado que marcou uma geração inteira.