Sophie Charlotte e Xamã grávidos: saiba mais

Esse colunista que não perde um detalhe do mundo dos casais famosos já está com a pulga atrás da orelha — e com motivo! Sophie Charlotte e Xamã foram flagrados curtindo a Praia da Barra da Tijuca, no Rio, e as fotos não deixaram dúvidas: o clima era de leveza, mas também de cuidado. Um cuidado específico, aliás — com a barriga da atriz.

Sophie apareceu em vários cliques com a mão protegendo a região abdominal. E como se não bastasse, Xamã ainda deu aquela reforçada com a própria mão na mesma direção. Coincidência? Eu, sinceramente, não acredito mais em coincidência quando o assunto é celebridade.

Pra quem esqueceu: os dois se apaixonaram durante as gravações da novela Renascer em 2024. A relação começou nos bastidores e logo virou notícia — com exclusividade aqui na coluna e no programa do Geraldo Luís, na RedeTV. Teve um breve rompimento em fevereiro de 2025, mas eles voltaram no maior love e chegaram juntinhos na festa dos 60 anos da Globo.

Agora, com esse flagra na praia, começaram os rumores de que os dois estão esperando o primeiro filho. E como essa coluna não dorme no ponto, fomos atrás de fontes próximas ao casal. A resposta? Um misto de risadinhas e “não podemos falar sobre isso agora”. Quem nega, nega. Quem enrola, normalmente confirma sem querer.

Até agora, nem Sophie nem Xamã disseram nada oficialmente, mas a movimentação em torno deles e a pose clássica de “mãozinha na barriga” já falam por si. E a verdade é que esse casal a gente já ama — imagina com um bebê no meio?

Fica aqui nossa torcida pra que a novidade seja real e que venha um bebê lindo, estiloso e talentoso, igual aos pais. E claro: qualquer confirmação, você vai ler primeiro aqui.