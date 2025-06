Simone Mendes ignora imprensa em Mossoró e jornalista desabafa: "Terceiro ano seguido"

Mais uma polêmica envolvendo Simone Mendes e o tratamento com a imprensa veio à tona, dessa vez em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Uma jornalista local usou as redes sociais para expor a falta de consideração da cantora com os profissionais de comunicação que estavam no evento esperando por um atendimento — que simplesmente não aconteceu. Segundo ela, Simone sequer deu uma justificativa e essa já seria a terceira vez consecutiva que a cantora age da mesma forma na cidade.

O assunto reacende uma crítica antiga que já tinha sido levantada por ninguém menos que Ratinho. Durante a separação da dupla Simone e Simaria, o apresentador chegou a comentar que Simaria era “muito mais simpática” do que a irmã nos bastidores. Na época, Simone rebateu dizendo que, após o show, prefere ir embora direto e que não é fã de ficar atendendo o público ou a imprensa, diferente de Simaria, que costumava dar atenção a todos.

A situação deixa no ar uma pergunta importante: até que ponto o artista tem obrigação de atender a imprensa? E mais: o público, que lota os shows, merece pelo menos um “oi” no final da apresentação? Fica o debate.