Maiara surpreende e aparece com ex no Dia dos Namorados

Depois de dizer que estava “na pista”, Maiara surpreendeu os fãs ao surgir justamente com o ex-namorado, o cantor Matheus Gabriel, no Dia dos Namorados. Os dois apareceram juntinhos no jatinho da cantora, a caminho de um show, reacendendo os rumores de reconciliação.

O detalhe curioso é que, recentemente, Maiara havia dado a entender que estava solteira e até fingiu esquecer o nome do ex durante uma entrevista no quadro “A Hora da Venenosa”. Na ocasião, a repórter perguntou sobre a relação dela com a cidade onde acontecia o show — que coincidentemente é a terra natal de Matheus Gabriel. Maiara ficou perdida na resposta e teve que ser lembrada por Maraisa de que a pergunta era sobre o ex.

Se é amor, recaída ou marketing, ninguém sabe mais....