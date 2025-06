Poliana Roberta faz curso de interpretação para TV com Cininha de Paula

Formada em Teatro pela Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), Poliana Roberta está aproveitando a temporada após o carnaval 2025 para estudar. A atriz está fazendo curso de interpretação para TV com a diretora Cininha de Paula na CN Artes no Rio de Janeiro. Além de ser acompanhada de perto pela diretora, Poliana conta também com as aulas do ator e diretor Charles Daves com um treinamento para atuar no audiovisual.

Charles Daves, Cininha de Paula e Poliana Roberta (foto: Divulgaçao)

Em 2025, a atriz debutou no carnaval carioca como musa do Império Serrano, mas não esconde de ninguém que seu grande desejo é atuar em novelas, e para isso está se aperfeiçoando para dominar as técnicas de atuação para TV e cinema. “Quero ampliar meus conhecimentos dentro da minha profissão”, entregou a boiadeira em conversa exclusiva com a coluna.

Ano passado, Poliana Roberta divertiu os telespectadores ao participar das pegadinhas do João Kleber, além de ter integrado o elenco do reality show “A Grande Conquista” na Record. Sobre o futuro na TV, a atriz revelou que estará de volta participando de um grande programa em pouquíssimo tempo.