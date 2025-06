Sônia Abrão se revolta com boato de ida para a Band e desmente tudo nas redes

Apresentadora classificou como absurda a especulação de que substituiria Cátia Fonseca no “Melhor da Tarde”

Com a recente saída de Cátia Fonseca da Band, diversos nomes começaram a circular como possíveis substitutos no comando do Melhor da Tarde. Mas uma especulação em especial chamou atenção — e gerou revolta. Sônia Abrão foi apontada como uma das candidatas ao posto, e não demorou para a apresentadora da RedeTV! reagir.

Pelas redes sociais, Sônia repudiou a informação e classificou como absurda a ideia de deixar a emissora onde trabalha há 19 anos. Ela lembrou que renovou recentemente sua parceria com a RedeTV! e a produtora Câmera 5 por mais quatro anos, e que já está envolvida em novos projetos, incluindo reformulação de cenário e novidades no programa A Tarde É Sua.

Sônia ainda reforçou que é líder de audiência na casa e a maior audiência da emissora; ou seja, sem motivos para sair.