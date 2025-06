Zé Felipe encerra casamento com Virgínia de forma definitiva

Zé Felipe parece estar mesmo decidido a virar a página. Assim que voltou da turnê pela Europa, o cantor tomou sua primeira grande atitude após o fim do casamento com Virgínia Fonseca: procurou um novo lar. E não foi qualquer cantinho — ele comprou uma mansão avaliada em R$ 27 milhões no mesmo condomínio onde Virgínia mora com as filhas.

A mudança foi feita em tempo recorde. O imóvel já está mobiliado e pronto para receber as crianças, segundo mostrou o próprio cantor nas redes sociais nesta sexta-feira. A postura madura de Zé Felipe, filho de Leonardo, chamou atenção e jogou por terra a ideia de que o rompimento seria só mais uma crise passageira — ou até mesmo um teatro para desviar o foco da CPI das apostas.

Aliás, o inquérito da chamada CPI das BETS, que chegou a envolver o nome de Virgínia, foi arquivado. Ou seja, ao contrário do que muita gente especulou, o término não parece ter nada a ver com o escândalo.

Com tudo resolvido e cada um no seu canto, agora é oficial: Zé Felipe e Virgínia não são mais um casal.