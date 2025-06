Morre Bira Presidente, fundador do Fundo de Quintal, aos 88 anos

O samba perdeu um dos seus pilares. Morreu às 23h55 deste sábado, 14 de junho de 2025, Bira Presidente, aos 88 anos, no Hospital da Unimed Ferj, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele enfrentava complicações decorrentes de um câncer de próstata e do Alzheimer.

Bira não foi apenas um músico — foi uma instituição viva do samba. Fundador do Cacique de Ramos e um dos criadores do grupo Fundo de Quintal, ele ajudou a moldar a história da música brasileira com firmeza, ética e uma paixão que atravessou gerações.

No Cacique de Ramos, seu “Doce Refúgio”, como ele chamava o bloco, se transformou num verdadeiro quilombo do samba, revelando talentos e servindo de base para revoluções sonoras e culturais. Já no Fundo de Quintal, foi protagonista de uma revolução musical que redefiniu a roda de samba, trazendo instrumentos como o tantã, o repique de mão e o banjo para o protagonismo.

O Brasil se despede de Bira com respeito e gratidão. O samba, este velho malandro que ele ajudou a vestir de modernidade, hoje chora. E canta, como ele gostaria.