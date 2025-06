Após três dias separada de Gato Preto, Bia Miranda surge com novo affair envolvido em polêmica

A influenciadora Bia Miranda parece não querer perder tempo. Apenas três dias após anunciar o fim do relacionamento conturbado com o influenciador Gato Preto, que foi marcado por denúncias de agressão e também por acusações de traição, ela já foi vista com um novo affair.

Bia foi flagrada em um restaurante badalado de São Paulo ao lado de Derik Elias, influenciador digital que, segundo o portal Leo Dias, está sendo investigado por envolvimento em um crime de homicídio.

O casal não fez questão de se esconder e até posou para as fotos, como quem quer deixar claro que a fila andou. No caso de Bia, parece que correu. A situação reacende as polêmicas que cercam a ex-A Fazenda, que mais uma vez vira notícia por motivos que vão além das redes sociais.