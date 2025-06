Mesmo com filha milionária, pai de Anitta continua trabalhando em comércio

Apesar de ser pai de uma das maiores artistas do Brasil e do mundo, Mauro Machado (conhecido como Painitto) não abriu mão da sua rotina simples e segue trabalhando em seu próprio comércio. E o motivo, segundo ele, é bem direto.

“Dois galos não cantam no mesmo terreiro”, disse ele ao explicar por que nunca quis se envolver nos negócios da filha. Em uma conversa descontraída, Mauro contou que a própria Anitta já sugeriu que ele encerrasse as atividades. “Ela falou: ‘Fecha essa loja’. Eu respondi: ‘Não. Te criei aqui, gosto daqui!’”

A postura do pai de Anitta chamou a atenção do público, que destacou a firmeza e o orgulho dele em manter sua independência. Enquanto a filha brilha no mundo da música e dos negócios, ele segue fiel às próprias raízes, e pelo visto, muito bem resolvido com isso.