Sem contrato com a Globo, Maisa diz que ainda não caiu a ficha de que está desempregada

Após o encerramento das gravações da novela Garota do Momento, Maisa Silva foi às redes sociais para dividir com os fãs o que está sentindo com o fim do projeto — e do seu contrato com a Globo. Em tom leve, mas com um toque de emoção, ela brincou sobre estar oficialmente fora do ar.

“Ainda não caiu a ficha, mas aparentemente eu estou de férias (desempregada) kkkkk”, escreveu, com bom humor. “Vou chegar em casa e assistir o capítulo de Garota do Momento hoje com calma e talvez chorando… muito.”

Post (foto: Reprodução internet)

Maisa ainda agradeceu à equipe da novela e disse que, até o último capítulo ir ao ar, continuará expressando sua gratidão. “Mais um capítulo especial se encerrando na minha vida! Ainda vou agradecer a todos até a exibição do último cap kkkkk, mas OBRIGADA mesmo assim”, finalizou.

Para os fãs, ficou claro que esse fim pode ser só o início de um novo ciclo. E com Maisa, a gente sabe: descanso é só uma pausa estratégica.