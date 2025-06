Ex-namorada surge em aniversário na casa de Fernando Zor e confunde seguidores

Fernando Zor anda dizendo por aí que está solteiro. Seu último relacionamento assumido foi com a dermatologista Lara Bissi, de quem está separado desde o fim de março de 2025, depois de cerca de seis meses juntos. Mesmo com o término, os dois seguem circulando pelos mesmos ambientes, o que não passa despercebido pelos seguidores atentos.

Na última terça-feira, Fernando publicou um vídeo motivacional nas redes sociais que deixou muita gente intrigada. Algumas pessoas acreditaram que a mensagem era para Lara, outras apostaram que era para a ex-noiva dele, Maiara, da dupla com Maraisa. Pra aumentar a confusão, Lara também postou uma mensagem misteriosa, o que fez os fãs começarem a especular ainda mais.

Fernando Zor (foto: Reprodução Instagram)

No dia seguinte, veio o que ninguém esperava. Lara Bissi apareceu na comemoração do aniversário de KamillyZor, filha do cantor. Não foi um grande clique nem nada muito óbvio, mas a voz dela foi reconhecida em um vídeo e o braço dela apareceu em uma imagem publicada nos Stories. Pronto, a internet foi à loucura.

Depois, a história se esclareceu. O vídeo de Fernando não era direcionado à doutora Lara, e sim a um relacionamento ainda mais antigo. Só que ela achou que era, respondeu à altura e, no fim, os dois estavam lá, na casa do cantor, celebrando juntos o aniversário da menina.

Se é maturidade, saudade ou só boa convivência, ninguém sabe. Mas que o roteiro está digno de novela das nove, isso ninguém pode negar.