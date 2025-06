Silvio de Abreu faz duras críticas a Manuela Dias, autora do remake de Vale Tudo

Silvio de Abreu, um dos nomes mais prestigiados da teledramaturgia brasileira, não poupou críticas à colega Manuela Dias, responsável pelo remake de “Vale Tudo”. Em entrevista recente, ele afirmou que a autora está reescrevendo a trama original, o que, na opinião dele, pode estar por trás do desempenho fraco da novela e das críticas que ela vem recebendo.

Apesar da cobrança, Silvio fez questão de ressaltar que Manuela é uma excelente autora e lembrou que foi ele quem a apresentou à Globo, dando o primeiro trabalho que consolidou a carreira dela na emissora. Segundo ele, Manuela foi escolhida para o remake justamente por seu talento, mas estaria desviando do roteiro original, deixando parte do público insatisfeito.

A novela enfrenta dificuldades na audiência e recebe críticas especialmente por contar a história dos personagens de forma diferente da versão antiga. Até o momento, Manuela Dias não se pronunciou sobre as declarações.

Com as palavras de um dos maiores autores da televisão brasileira, a polêmica em torno do remake deve seguir dando o que falar.