Murilo Huff entra na Justiça e pede guarda unilateral do filho com Marília Mendonça

Murilo Huff, pai do pequeno Léo, filho da saudosa Marília Mendonça, deu entrada na Justiça com um pedido de guarda unilateral da criança. Até então, a guarda era compartilhada entre o cantor e dona Ruth, mãe da cantora, que desde a morte de Marília assumiu um papel fundamental na criação do neto.

A informação foi revelada pelo programa Fofocalizando, do SBT, e confirmou que o processo está correndo em segredo de Justiça na comarca de Goiânia.

Léo, que completou quatro anos em dezembro, sempre foi muito próximo tanto do pai quanto da avó. Desde a tragédia que tirou a vida de Marília em novembro de 2021, a dinâmica familiar entre os dois lados vinha sendo mantida com aparente harmonia. Agora, com o novo pedido de Murilo, o caso ganha contornos mais delicados.

Até o momento, nem Murilo nem dona Ruth se pronunciaram publicamente sobre o assunto, mas fontes próximas garantem que a intenção do cantor é garantir estabilidade ao filho, com quem tem uma relação muito próxima e presente.