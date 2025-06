Neymar compra mansão de vizinho famoso por R$ 15 milhões em Mangaratiba

Neymar segue investindo pesado em seu refúgio em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Desta vez, o craque comprou a mansão do vizinho, ninguém menos que o DJ Marlboro, por nada menos que R$ 15 milhões. A informação foi revelada com exclusividade pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia.

A propriedade adquirida será incorporada à já gigantesca mansão de Neymar, que ocupa uma área extensa e privilegiada na região da Costa Verde. Com a nova aquisição, o jogador amplia ainda mais sua área de lazer, aumentando a privacidade e o conforto do espaço que costuma ser palco de festas e encontros com amigos e familiares.