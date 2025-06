Murilo Huff se pronuncia após pedido de guarda total do filho com Marília Mendonça

A notícia de que Murilo Huff entrou na Justiça pedindo a guarda unilateral do filho com Marília Mendonça caiu como uma bomba no mundo dos famosos. A informação foi divulgada com exclusividade pelo programa Fofocalizando, do SBT, que revelou que o pequeno Leo vive atualmente sob guarda compartilhada entre o pai e a avó materna, dona Ruth Moreira.

Diante da repercussão, Murilo enviou um comunicado por meio de sua assessoria de imprensa, ressaltando que irá respeitar o segredo de Justiça que envolve o processo. No entanto, ele fez questão de deixar claro que sua intenção é apenas estar ainda mais presente na vida do filho e não afastá-lo da família de Marília.

“Em resposta ao questionamento sobre o pedido de guarda, Murilo Huff irá respeitar o segredo de justiça. A única informação que tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto, e isso não significa afastá-lo da família da mãe. Em respeito ao filho que num futuro próximo terá acesso a tudo isso, Murilo não entrará em mais detalhes”, declarou o cantor ao portal Leo Dias.

Por ora, dona Ruth, que desde a morte da filha cuida do neto com Murilo em guarda compartilhada, ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto.