Dona Ruth se pronuncia após pedido de guarda feito por Murilo Huff

Depois da repercussão do pedido de guarda unilateral feito por Murilo Huff, dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, se manifestou oficialmente sobre o assunto. Murilo entrou com a ação no último dia 11 de junho, solicitando a guarda total de Leo, filho que teve com Marília, atualmente sob os cuidados da avó materna desde o nascimento.

Em nota, dona Ruth destacou que o processo corre em segredo de Justiça e reforçou que sua única preocupação é o bem-estar do neto. Leia a íntegra do comunicado:

“Em razão das recentes publicações na imprensa sobre a ação judicial envolvendo a alteração do regime de guarda compartilhada para guarda unilateral do Léo, informamos que o processo tramita sob segredo de justiça, conforme previsto na legislação brasileira, especialmente para a proteção da criança e de sua privacidade.

Reforçamos ainda que a única preocupação da D. Ruth será sempre a preservação do bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição desse caso nesse momento.

Confiamos plenamente na atuação do Poder Judiciário e reiteramos nosso compromisso com o melhor interesse da criança, que deve ser sempre o centro de qualquer decisão.

Lembrem-se que o Léo, apesar da pouca idade, já passou por muitos sofrimentos e gostaríamos de poupá-lo de mais esse momento difícil. Portanto, solicitamos a todos a responsabilidade e sensibilidade ao tratar do tema, evitando qualquer exposição indevida do Léo.

Desde já agradecemos a compreensão.”

A decisão final ficará nas mãos da Justiça, mas a situação envolve fortes emoções, já que Leo perdeu a mãe de forma trágica e ainda tão pequeno. Por enquanto, o apelo da família é por respeito e discrição.