Aline Patriarca curte aniversário ao lado do namorado Diogo Almeida

Aline Patriarca teve um domingo especial para celebrar em grande estilo. A repórter da Globo completou 33 anos e festejou com um arraiá animado, batizado de “arraiá da Aline”, na sua cidade natal no interior da Bahia. E claro, quem marcou presença foi o namorado, o ator Diogo Almeida.

O casal, que começou a se envolver durante a última edição do BBB, continua firme fora do confinamento. A relação, que já despertava torcida do público dentro do reality, parece seguir de vento em popa também aqui fora.

Com bandeirinhas, comidas típicas e muito forró, a festa foi um sucesso e Aline, radiante, aproveitou cada momento ao lado da família, dos amigos e do seu par romântico que fez questão de prestigiar a data especial da amada.