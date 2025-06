Cantor de pagode vai ser pai de novo com nova namorada

O pagodeiro famoso, que até pouco tempo tava no meio de uma separação cheia de fofoca, já virou a página. Agora, ele tá todo feliz com a nova namorada, uma moça que trabalha com estética, vende biquíni e bomba no Instagram.E a novidade? Vem bebê por aí!



Fontes próximas ao casal contaram que a moça tá grávida e que os dois estão animados com a ideia de aumentar a família. Ela já é mãe de um menino pequeno e ele já tem outros filhos, mas parece que os dois querem começar uma nova fase juntinhos. A namorada apareceu nas redes sem o aplique no cabelo e falou que tá cuidando mais de si mesma. Nos vídeos recentes, o povo já começou a notar uma barriguinha diferente e ela também anda postando menos os looks apertados de antes.



O cantor, segundo amigos, tá dizendo por aí que encontrou a paz que procurava. Leva a namorada pra tudo quanto é show, viajou com ela pra fora do país e agora tá planejando a nova vida de pai

Eles ainda não contaram nada oficialmente, mas quem acompanha já tá ligando os pontos.

E a ex dele? Não comentou nada... mas andou dizendo que queria voltar. Agora é tarde!