Murilo Huff é condenado e nem aparece no tribunal: entenda o novo escândalo na vida do cantor

Enquanto trava uma batalha judicial pedindo a guarda unilateral do filho que teve com uma das maiores cantoras do Brasil, Murilo Huff foi condenado em uma ação trabalhista, e o pior: nem apareceu na audiência.

A autora do processo é uma ex-cozinheira que trabalhou com ele e entrou na Justiça alegando vínculo direto com o cantor. Segundo a decisão da juíza, houve sim relação de emprego, o que resultou na condenação de Murilo ao pagamento de verbas trabalhistas, FGTS com multa e horas extras.

Por ter ignorado a audiência, Murilo sofreu revelia, quando a pessoa não aparece e perde o direito de se defender. A indenização por danos morais foi negada, mas o prejuízo financeiro ficou garantido.

O advogado do sertanejo disse que ele não foi notificado corretamente e só ficou sabendo do processo depois que perdeu. Agora, promete recorrer e pedir a anulação da sentença.

Tudo isso acontece no exato momento em que ele tenta convencer a Justiça a lhe dar a guarda total do filho, afastando a criança da avó materna, Dona Ruth. O processo de guarda corre em segredo, mas nos bastidores já estão pegando fogo.