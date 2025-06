Lívia Andrade celebra nova idade com jantar místico em São Paulo

Na noite da última quarta-feira (26), Lívia Andrade recebeu um grupo seleto de amigos e convidados no restaurante português Casa Cascais, no Jardim Europa, em São Paulo, para celebrar seus 42 anos em um jantar que mais parecia um rito de passagem. A atmosfera, longe dos padrões tradicionais de festas de celebridades, apostava em elementos místicos e espirituais vindos de diversas culturas e religiões, com decoração repleta de tecidos leves, velas, cristais e símbolos de proteção em cada canto.

O dress code não foi anunciado, mas Lívia surgiu com um vestido bicolor em tons de branco e preto, com laço escultural nas costas e corte elegante, que lembrava a estética fluida de deusas mediterrâneas com um toque contemporâneo. O look, que equilibrava sofisticação e presença, acompanhava perfeitamente a proposta do evento: uma celebração da vida com reverência, beleza e afeto.

Entre os convidados, nomes como Helô e Fernando Pinheiro, Ricardo Tozzi, Fafy Siqueira, Fred Pompeu e Tiago Barnabé, todos envolvidos no clima íntimo e simbólico da noite. No encerramento do jantar, cada convidado recebeu uma caixa exclusiva de doces finos assinada pela Sodiê, com curadoria que unia delicadeza e sofisticação, elegância e um gesto que reforçou o cuidado de Lívia com os detalhes e com o bem-estar dos seus convidados .

Mais do que um aniversário, a noite foi um manifesto silencioso sobre espiritualidade, e beleza com um toque adocicado e absolutamente elegante.