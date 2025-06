Bastidores pegando fogo : Cacau passa mal, Samantha denuncia e elenco do humor entra em crise

A tensão nos bastidores do humorístico “Vai Que Cola” atingiu seu ápice quando Cacau Protásio passou mal durante as gravações, obrigando a interrupção das cenas ao vivo. Pouco depois, Samantha Schmütz formalizou uma denúncia contra Cacau junto ao setor de compliance da Globo, alegando comportamento que tem dificultado o convívio no elenco. A situação criou um clima insustentável nos bastidores, com atores evitando interagir e gravações sendo remanejadas para tentar minimizar o desgaste.

Fontes internas revelam que o atrito entre as duas atrizes não é recente, mas o episódio da interrupção das gravações escancarou o problema. O diretor já tenta apaziguar os ânimos, mas o elenco segue dividido, e a produção avalia mudanças para evitar que o conflito prejudique a continuidade do programa. Enquanto isso, o público assiste a um clima de guerra silenciosa longe das câmeras.