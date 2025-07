SBT quebra o silêncio após rumores de desentendimento e afastamento de Leo Dias

A manhã desta quarta-feira começou pegando fogo nas redes sociais com uma informação que deixou muita gente de orelha em pé: Leo Dias estaria insatisfeito com sua atuação no Fofocalizando e teria deixado isso bem claro durante o programa exibido na terça-feira.

Segundo fontes nos bastidores, o jornalista apareceu visivelmente desanimado no SBT, em contraste total com a empolgação que demonstrou horas depois ao comandar sua própria atração na Leo Dias TV. Pra piorar, ele ainda teria mandado uma indireta à emissora paulista ao vivo, o que acendeu de vez o alerta de crise.

Foi aí que começaram a circular rumores de que Leo teria se desentendido com a nova direção da casa, mais especificamente com Rinaldi Faria, atual superintendente artístico do SBT. A gota d’água teria sido a insistente divulgação da Leo Dias TV dentro do programa Fofocalizando, com aval do diretor Márcio Esquilo e do diretor de programação Mauro Lissoni, o que teria causado incômodo entre os chefões.

Procuramos a assessoria de Leo Dias, que até o momento não se manifestou. Já o SBT enviou uma nota oficial.

NOTA OFICIAL SBT:

São Paulo, 2 de julho de 2025 – “Não procede a informação de que o SBT proibiu a inserção do logotipo da Leo Dias TV nas exibições de suas matérias. Porém, a emissora e o jornalista irão criar um padrão de plano de negócio de inserções da marca durante o programa Fofocalizando.

Informamos ainda que Leo Dias já estava com dias de folga programados a partir de hoje e retornará na próxima semana.”