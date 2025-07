Juiz muda tudo e entrega guarda total para Murilo Huff

A disputa pela guarda do pequeno Leo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, ganhou um novo e decisivo capítulo. Após reavaliar o processo fora do tribunal, diretamente de sua residência, o juiz responsável pelo caso decidiu mudar tudo: a guarda total agora será do pai, Murilo Huff.

A partir de agora, o sertanejo será o responsável legal e o lar de referência do menino. Já Dona Ruth, mãe de Marília, poderá visitar o neto apenas quinzenalmente — um fim de semana sim, outro não. Apesar da decisão limitar o convívio presencial, ela continuará com liberdade para manter contato por telefone sempre que quiser.

A mudança acontece após semanas de especulações, tensionamento familiar e exposição pública do processo, que vem sendo acompanhado de perto pelos fãs da cantora. O novo acordo redefine completamente a dinâmica da família e reforça a posição de Murilo como responsável direto pela criação do filho.

