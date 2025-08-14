InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

Hytalo Santos quebra o silêncio após acusações e se defende

Influenciador perde redes sociais, muda de advogados e diz que vai colaborar com a Justiça

Hytalo Santos - (crédito: Foto reprodução internet)
Hytalo Santos - (crédito: Foto reprodução internet)

Depois de ver seu nome estampado em todos os cantos da internet, Hytalo Santos finalmente decidiu falar. Acusado por Felca de adultização de menores, o influenciador viu seu império desmoronar em poucos dias: perdeu todas as redes sociais, foi proibido de abrir novas contas e ainda virou alvo da Justiça, que na última quarta-feira cumpriu mandado de busca e apreensão em uma de suas casas.

Para piorar, a antiga defesa abandonou o barco. Mas um novo escritório, o Cassimiro & Galhardo Advogados, assumiu a missão e soltou uma nota dizendo que acredita na inocência de Hytalo. Segundo o comunicado, o influenciador está em São Paulo, cumprindo compromissos, e nem sabia da operação policial em outro estado. A nova defesa garante que ele está à disposição das autoridades e colaborando com as investigações.

Na prática, é o clássico “vamos esperar a Justiça”, mas o caso já virou um dos assuntos mais comentados das últimas semanas. E, no tribunal da internet, todo mundo já escolheu um lado.

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 14/08/2025 09:47
