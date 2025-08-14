Estado de saúde de Faustão é atualizado

Boas notícias para quem acompanha de perto a luta de Fausto Silva. Luciana Cardoso, esposa do apresentador, contou neste sábado (9) que ele deixou o respirador, mostrando evolução no quadro clínico. “Tudo indo bem!”, disse ela, aproveitando para agradecer o carinho e as mensagens de apoio que ele vem recebendo.

Faustão passou, há cerca de uma semana, por um transplante de fígado e um retransplante de rim. Ele está internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde maio, após ser diagnosticado com uma infecção bacteriana aguda e sepse — quadro que foi controlado antes das cirurgias.

O momento ainda exige cuidados, mas a melhora é motivo de alívio para familiares, amigos e fãs. E, claro, seguimos torcendo e emanando boas energias para que o querido Fausto volte logo a sorrir fora do hospita