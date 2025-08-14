Após briga por guarda, Murilo Huff decide se mudar de Goiânia

A disputa judicial pela guarda de Léo, filho de Murilo Huff com Marília Mendonça, segue rendendo capítulos. Recentemente, o cantor conseguiu a guarda provisória do menino — decisão que ganhou repercussão nacional e acabou revelando supostas irregularidades no gerenciamento do patrimônio do pequeno.

Agora, segundo informações da jornalista Kaká Meyer, Murilo teria tomado uma decisão que promete gerar ainda mais polêmica: deixar Goiânia. Ele já estaria procurando uma mansão no badalado bairro Alphaville, em São Paulo.

A mudança, caso se confirme, deve mexer diretamente na rotina de Léo e na convivência com dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, que criou o neto até os cinco anos de idade e mantém forte vínculo com ele.

