Justiça emite novo mandado contra Hytalo Santos e companheiro

Influenciador e marido passam a ser investigados em novo processo envolvendo denúncias graves

Hytalo Santos e Isarel Natan Vicente - (crédito: Foto rprodução Instagram)
O influenciador digital Hytalo Santos voltou a ser alvo da Justiça. Menos de 24 horas após o cumprimento de um primeiro mandado de busca e apreensão, um novo pedido foi expedido, desta vez incluindo também o marido dele, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro.

A decisão partiu do juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara Mista de Bayeux, que também atua na Vara da Infância e Juventude. Hytalo é alvo de denúncias relacionadas à violência contra menores, caso que já vinha ganhando grande repercussão e provocando a perda de suas redes sociais e contratos.

O novo mandado reforça o cerco judicial contra o influenciador e seu companheiro, que agora precisarão responder juntos às investigações.

    x