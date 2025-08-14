Hytalo Santos abandona a Paraíba e muda de estado; saiba onde ele está

O influenciador digital Hytalo Santos segue vivendo dias turbulentos. Menos de 24 horas após o cumprimento de um primeiro mandado de busca e apreensão, a Justiça emitiu um novo pedido, incluindo também o marido dele, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro. A decisão partiu do juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara Mista de Bayeux, que também atua na Vara da Infância e Juventude. Hytalo é alvo de denúncias relacionadas à violência contra menores, caso que já vinha ganhando grande repercussão e provocando a perda de suas redes sociais e contratos.

Em meio à nova fase do processo, o influenciador decidiu abandonar a Paraíba. Segundo a colunista Fábia Oliveira, Hytalo deixou sua mansão e a cidade de João Pessoa, mudando-se para Igaratá, no interior de São Paulo. A movimentação reforça a tensão em torno do caso e mantém a atenção da Justiça sobre os passos do influenciador e de seu marido.

A sequência de mandados e a mudança de estado mostram que Hytalo Santos vive momentos de extrema pressão, enquanto as investigações continuam em andamento, colocando o casal no centro das atenções e da polêmica.