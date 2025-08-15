Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo

O influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15) em São Paulo. Ele é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por suposta exploração e exposição de menores em conteúdos publicados nas redes sociais.

O caso ganhou grande repercussão após denúncias feitas pelo youtuber Felca, que tem mais de 4 milhões de inscritos no YouTube, sobre casos de “adultização” de crianças e adolescentes. Desde o dia 6, quando o vídeo de Felca foi ao ar, Hytalo passou a ser alvo de medidas da Justiça da Paraíba, em resposta a uma ação civil pública movida pelo MPPB, incluindo mandados de busca e apreensão.