Por: Thiago Sodré

Suspeitas de tráfico humano e exploração de menores levam Hytalo Santos e Euro à prisão

Influenciador e marido, Euro, foram detidos em São Paulo durante operação policial

Hytalo Santos e Euro - (crédito: Foto reprodução Instagram)
O influenciador Hytalo Santos foi preso na manhã desta sexta-feira (15) em São Paulo, suspeito de tráfico humano e exploração de menores. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que ele e o marido, Euro, são detidos por agentes policiais.

Na última quarta-feira (13), a casa de Hytalo — localizada em um condomínio de luxo em João Pessoa — já havia sido alvo de mandado de busca e apreensão. Na ocasião, o influenciador não foi encontrado. Euro também foi preso durante a operação desta sexta.

TS
Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 15/08/2025 10:27
