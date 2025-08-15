Suspeitas de tráfico humano e exploração de menores levam Hytalo Santos e Euro à prisão

O influenciador Hytalo Santos foi preso na manhã desta sexta-feira (15) em São Paulo, suspeito de tráfico humano e exploração de menores. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que ele e o marido, Euro, são detidos por agentes policiais.

Na última quarta-feira (13), a casa de Hytalo — localizada em um condomínio de luxo em João Pessoa — já havia sido alvo de mandado de busca e apreensão. Na ocasião, o influenciador não foi encontrado. Euro também foi preso durante a operação desta sexta.

