InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

Juliana Paes recebe coroa de rainha da Viradouro

Atriz volta ao posto depois de 17 anos e mostra que samba no pé não envelhece

Juliana Paes coroação Viradouro - (crédito: Foto: Thiago Sodré)
Juliana Paes coroação Viradouro - (crédito: Foto: Thiago Sodré)

Olha quem voltou para brilhar na Sapucaí! Depois de 17 anos, Juliana Paes foi coroada novamente rainha de bateria da Viradouro. A quadra de Niterói ficou pequena para tanta gente que queria ver de perto a atriz com a coroa na cabeça — tinha torcedor, integrante da escola, jornalista, fotógrafo… parecia até final de campeonato.

Juliana, claro, não perdeu a chance de lembrar que sua história é diferente da maioria das musas de carnaval. Enquanto muita famosa pega coroa só para dar mídia à escola, ela fez questão de dizer que foi a própria Viradouro quem a colocou nos holofotes, quando ainda nem era conhecida. Ou seja: o título de rainha não foi presente, foi história.

Juliana Paes coroação Viradouro
Juliana Paes coroação Viradouro (foto: Foto: Thiago Sodré)

Detalhe curioso: Juliana cresceu vizinha da quadra e sua família continua morando por lá. Ou seja, ela não é apenas rainha de bateria — é cria da comunidade. Agora, no lugar de Erika Januza, ela volta ao posto a convite do mestre Cica, que também comanda o enredo do Carnaval 2026.

E cá entre nós: se a coroa pesava, Juliana mostrou que segura como ninguém. Rainha é rainha, né?

Juliana Paes coroação Viradouro
Juliana Paes coroação Viradouro (foto: Foto: Thiago Sodré)

  • Juliana Paes coroação Viradouro
    Juliana Paes coroação Viradouro Foto: Foto: Thiago Sodré
  • Juliana Paes coroação Viradouro
    Juliana Paes coroação Viradouro Foto: Foto: Thiago Sodré
TS
TS

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 31/08/2025 09:02
    x