Juliana Paes recebe coroa de rainha da Viradouro

Olha quem voltou para brilhar na Sapucaí! Depois de 17 anos, Juliana Paes foi coroada novamente rainha de bateria da Viradouro. A quadra de Niterói ficou pequena para tanta gente que queria ver de perto a atriz com a coroa na cabeça — tinha torcedor, integrante da escola, jornalista, fotógrafo… parecia até final de campeonato.
Juliana, claro, não perdeu a chance de lembrar que sua história é diferente da maioria das musas de carnaval. Enquanto muita famosa pega coroa só para dar mídia à escola, ela fez questão de dizer que foi a própria Viradouro quem a colocou nos holofotes, quando ainda nem era conhecida. Ou seja: o título de rainha não foi presente, foi história.
Detalhe curioso: Juliana cresceu vizinha da quadra e sua família continua morando por lá. Ou seja, ela não é apenas rainha de bateria — é cria da comunidade. Agora, no lugar de Erika Januza, ela volta ao posto a convite do mestre Cica, que também comanda o enredo do Carnaval 2026.
E cá entre nós: se a coroa pesava, Juliana mostrou que segura como ninguém. Rainha é rainha, né?