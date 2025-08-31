Bomba! Apresentadora e funkeiro estão “se conhecendo melhor”Bomba! Apresentadora e funkeiro estão “se conhecendo melhor”A coluna descobriu uma daquelas bombas que a gente ama: uma apresentadora famosa e um funkeiro badalado, ambos recém-separados, estão se conhecendo melhor. Quem entrega a informação é uma fonte próxima ao funkeiro, que garante que a troca entre os dois já passou do “oi sumido”.



Para refrescar a memória: a apresentadora terminou recentemente um casamento com um cantor, separação que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Desde então, surgiram boatos de que ela estaria vivendo um affair com um jogador famoso, enquanto o ex-marido já foi apontado ao lado de uma cantora. Mas a real é que o novo romance dela está bem mais perto do que se imagina — em São Paulo, cidade onde ela adquiriu um apartamento após o fim do casamento.

O funkeiro, por sua vez, também saiu de um relacionamento há pouco tempo e até comemorou aniversário recentemente. Segundo a fonte, o melhor presente não foi a festa, mas sim a aproximação com a apresentadora.

É claro que nenhum dos dois confirma, afinal, o bafafá seria imediato e renderia manchetes em todas as páginas de fofoca. Mas, cá entre nós: o burburinho é tão forte que parece questão de tempo até esse romance sair das sombras.