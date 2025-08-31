Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, abre o jogo sobre A Fazenda

Em clima de samba e festa, Rayane Figliuzzi — namorada de Belo — apareceu deslumbrante na coroação de Juliana Paes como rainha da Viradouro, neste sábado, no Rio. Entre uma foto e outra, a gata abriu o coração e falou com exclusividade sobre os rumores de que estaria no elenco da nova temporada de A Fazenda, que estreia no dia 15 de setembro na Record.

O nome de Rayane virou aposta forte depois que ela assumiu o romance com o pagodeiro e ainda se viu no meio de uma briga pesada com o ex-marido pela guarda do filho — assunto que tomou conta da imprensa. Desde então, muita gente dá como certa sua presença no reality.

Rayane Figliuzzi (foto: Foto reprodução Instagram)

A musa de Vila Isabel não confirmou nem desmentiu — contrato não permite. Mas fez suspense e até deu pistas do que poderia ser sua versão “fazendeira”. Ela admitiu que o maior desafio seria dividir uma casa com 24 pessoas e apenas um banheiro. “Sou muito organizada, e isso com certeza vai gerar conflito”, confessou.

Rayane, que hoje mora em uma mansão de R$ 10 milhões ao lado de Belo e do filho, garantiu que, caso entre, não será “planta” de reality. Pelo contrário, mostrou empolgação e deixou o mistério no ar: será que ela some do mapa já no pré-confinamento que começa dia 11?

