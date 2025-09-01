Juliana Paes revela maior desafio como rainha de bateria: a idade

Juliana Paes foi coroada neste sábado rainha de bateria da Viradouro e, antes mesmo de receber a coroa, já soltou uma confissão sincera: o maior desafio dessa volta não é o samba no pé, nem a pressão da Sapucaí… é a idade.

“Não sou mais nenhuma garota, não tenho mais a energia dos 20 ou 30 anos. Tenho 46, mas a garra e a vontade são as mesmas”, disse a atriz em coletiva, arrancando aplausos da comunidade. Juliana deixou claro que não existe vaidade no convite — para ela, o amor à escola e o chamado do mestre Ciça falaram mais alto. “Aceitei sem pensar duas vezes. Quando descobri que seria como rainha, aí sim bateu aquele frio na barriga e pensei: será que dou conta?”

Dona de um carisma que o tempo não apaga, Juliana mostrou que, se a idade pesa, a coroa segura ainda mais firme. E vamos combinar? Se esse é o maior desafio dela, muita rainha de 20 e poucos ficaria no chinelo.

