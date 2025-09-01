Carlinhos Maia assume que traiu Lucas Guimarães

Carlinhos Maia resolveu abrir o jogo e assumir de vez o motivo do fim do casamento com Lucas Guimarães. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o influenciador confessou que traiu o ex-marido durante a relação. Sem medo de se expor, ainda justificou a atitude dizendo: “Ele me deixava muito sozinho, amiga”.

A confissão pegou muita gente de surpresa, já que desde a separação, em 2022, os dois evitavam detalhar os bastidores do rompimento. Agora, Carlinhos não só confirma os rumores como também reacende a polêmica em torno do relacionamento, que sempre foi cercado de altos e baixos.

O público, claro, não perdoou: enquanto alguns elogiaram a sinceridade do influenciador, outros detonaram a justificativa, afirmando que solidão não é desculpa para traição.